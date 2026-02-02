I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 iniziano con una brutta notizia. Rebecca Passler, la biatleta italiana, è risultata positiva al farmaco letrozolo. È il primo caso di doping nelle competizioni di questa edizione. La notizia ha sorpreso tutti, a pochi giorni dall’apertura ufficiale dei giochi.

I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 si aprono con un colpo di scena amaro. A soli quattro giorni dall’accensione del braciere, il movimento azzurro viene scosso dalla notizia della positività di Rebecca Passler. La biatleta altoatesina, cresciuta a pane e sci proprio ad Anterselva (la sede olimpica delle gare di tiro e fondo), è stata fermata da un controllo antidoping a sorpresa che ha rilevato tracce di letrozolo. La notizia ha portato all’immediata cancellazione del suo nome dalle liste ufficiali dei partecipanti, spegnendo brutalmente il suo sogno a cinque cerchi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) Il letrozolo non è un comune stimolante, ma un potente inibitore dell’aromatasi, farmaco utilizzato in medicina per contrastare i tumori al seno ormono-dipendenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Milano-Cortina 2026, primo caso di doping: la biatleta azzurra Rebecca Passler positiva al letrozolo

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina si è scoperto che Rebecca Passler, giovane biatleta di Anterselva, è risultata positiva al letrozolo in un controllo effettuato fuori dalle gare.

La biatleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva al doping.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rebecca Passler positiva al doping: l'azzurra è il primo caso alle Olimpiadi di Milano Cortina

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 insieme alle Nazioni Unite per la sicurezza stradale; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 55 ci porta da Bormio a Sondrio - Tappa 55: da Bormi a Sondrio; Scattato da Dobbiaco il tour della fiaccola olimpica in Alto Adige; NOTA STAMPA - OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO-CORTINA 2026: LOMBARDIA E VENETO FANNO SQUADRA PER PORTARE LA PSICOLOGIA DELLO SPORT AI GIOCHI OLIMPICI.

Milano-Cortina, ecco il primo caso di doping: positiva l'azzurra PasslerROMA - Scoppia il primo caso di doping alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, al via venerdì 6 febbraio. L'azzurra del biathlon Rebecca Passler, classe 2001, è stata trovata positiva al letrozolo ... corrieredellosport.it

Milano Cortina, c'è il primo caso di doping. L'azzurra Passler positiva a un controlloL'atleta del biathlon positiva a un controllo fuori competizione. Sarà sospesa. Trovate tracce di letrozolo, sostanza che può ridurre il livello di estrogeni ... msn.com

MILANO CORTINA | Primo caso di doping: è l'azzurra del biathlon Rebecca Passler che è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. L'azzurra - apprende l'ANSA - sarà sospesa. #ANSA - facebook.com facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com