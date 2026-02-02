Prima seduta del nuovo consiglio regionale | Matarrelli succede a Loredana Capone

Questa mattina si è tenuta la prima seduta del nuovo consiglio regionale. Dopo le elezioni e le verifiche sui voti, il consigliere Matarrelli ha preso il posto di Loredana Capone. È il primo passo ufficiale per l’avvio della nuova amministrazione guidata dal presidente Antonio Decaro.

L'ex sindaco di Mesagne diventa il nuovo presidente dell'assise assumendo il ruolo che nella scorsa legislatura è stato ricoperto dall'esponente leccese. Decaro presenta all'assemblea le linee programmatiche Nell'assemblea due sono stati i passaggi formali significativi: la prima è stata l'elezione del neo presidente del consiglio regionale, chiamato a coordinare l'assise e a dirigere i lavori in aula. Per il ruolo, in questa dodicesima legislatura, come filtrato nelle scorse settimane, è stato eletto l'ex sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli. L'ex primo cittadino, eletto nelle scorse regionali, ha ottenuto 36 voti favorevoli, diventando il successore di Loredana Capone, che nella scorsa consiliatura, rivestiva lo stesso incarico.

