Prima pagina Tuttosport | Chiesa la formula Juve | l’offerta per convincere il Liverpool
In questa prima pagina di Tuttosport, si analizza la strategia della Juventus per convincere il Liverpool a cedere Chiesa, evidenziando l’offerta proposta. La notizia si inserisce nel contesto del calciomercato e delle principali novità di oggi, sabato 10 gennaio 2026, offrendo uno sguardo aggiornato su calcio, Milan e altre tematiche di attualità sportiva.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 10 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
La reazione di Spalletti al ritorno di Chiesa alla Juve e lo stop a un nome caldo di mercato; Spalletti, Chiesa come Sinner che ti guarda negli occhi e sfonda: l'elogio torna attuale; Pagina 2 | Chiesa, il calciomercato Juve e un altro finale da scrivere, quella rivincita su Giuntoli e Motta...; Mai un'offerta, io fuori ancora prima di...: com'era finita tra Chiesa e la Juve.
