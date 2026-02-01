Prima pagina Gazzetta dello Sport maxi Milan | Maignan firma a vita Mateta contro il tempo

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con una grande notizia: Maignan ha firmato un contratto a vita con il Milan. Il portiere francese ha deciso di legarsi ai rossoneri senza possibilità di rescissione, un segnale forte per la squadra e i tifosi. Nel frattempo, si parla anche di Mateta, che corre contro il tempo per recuperare dall’infortunio e tornare in campo quanto prima. La giornata si preannuncia ricca di novità e tensioni in casa Milan.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato. Maxi Milan: Maignan firma a vita, Mateta contro il tempo. Inter doppio assalto: Diaby e la Cremonese nel mirino. Yildiz fino al 2030. Il Napoli vince contro la Fiorentina.

