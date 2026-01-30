Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan c’è Mateta Idea per giugno ma l’accordo si può fare ora

Il Milan pensa già al calciomercato di giugno e ha messo gli occhi su Mateta. La società sta lavorando per portarlo in rossonero, ma non esclude di chiudere l’affare già nelle prossime settimane. L’attaccante francese potrebbe essere l’obiettivo giusto per rinforzare l’attacco e il mercato si muove con decisione.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre ricordando come sia più vicino - in casa Inter - il rientro dell'esterno olandese Denzel Dumfries dopo l'infortunio. Una notizia che ha inevitabilmente ripercussioni sul mercato: stop alla trattativa con l'Al-Ittihad per Moussa Diaby e si allontana anche il ritorno di Ivan Perišic dal PSV Eindhoven.

