Prima nazionale a Milano di PP Pasolini L’ossimoro vivente di Donato Di Poce Nuova edizione

L’evento si inserisce nelle celebrazioni e riflessioni postume per il cinquantenario della morte di Pasolini (avvenuta nel 1975). I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno pubblicano con questo volume un’analisi critica a 360 gradi. MILANO, 5 febbraio 2026 – Nel cinquantesimo anniversario della tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini (novembre 1975 – novembre 2025), I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno pubblicano P.P.Pasolini: l’ossimoro vivente (NUOVA EDIZIONE), un saggio oggi fondamentale, firmato dal poeta e critico Donato Di Poce. L’opera si distacca dalle commemorazioni di circostanza per offrire un’interpretazione militante e “corsara”, che definisce Pasolini come la più lucida e fertile contraddizione del suo tempo, e sarà presentata insieme all’autore dallo scrittore e critico letterario Angelo Gaccione, giovedì 05. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

