Si è tenuto ieri, 1 dicembre, a Milano l’evento “Un’ondata di innovazione”, durante il quale è stata presentata la nuova edizione della Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2025. Attraverso gli interventi dei Partner della Ricerca – NATIVA, il Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, l’Università di Padova, la Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit – è emerso un quadro aggiornato e approfondito della dinamicità del mondo delle Società Benefit e del ruolo sempre più centrale che queste imprese assumono come motore di innovazione per il sistema Paese. L’analisi, che approfondisce il processo di adozione del modello Benefit e la gestione dell’impatto, è stata condotta su un campione ampio e rappresentativo, composto da oltre 300 Società Benefit e più di 550 società non Benefit. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La nuova edizione della Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2025 presentata a Milano durante l’evento “Un’ondata di innovazione”