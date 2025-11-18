Prima edizione del presepe vivente di Taverne a Nocera Superiore

Tradizione, fede e comunità si incontrano nel cuore del territorio. Prenderà il via quest’anno la prima edizione del Presepe Vivente di Taverne, ideato e promosso dall’associazione culturale “ Uno, nessuno e centomila “. L’iniziativa, che si terrà nella suggestiva via Taverne, situata nel Comune di Nocera Superiore, ha sin da subito raccolto un forte consenso da parte della cittadinanza e del territorio. Numerosi giovani si sono impegnati attivamente nella realizzazione del progetto, coinvolgendo don Giuseppe Perano e l’oratorio parrocchiale in un percorso di condivisione che unisce fede, tradizione e senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it