Dal carcere duro alla lode | Raffaele Martena si laurea in Economia con il massimo dei voti

Dal carcere duro alla lode: Raffaele Martena si laurea in Economia con il massimo dei voti TUTURANO – Un importante traguardo personale è stato raggiunto all’interno della Casa circondariale di Novara. Raffaele Martena, detenuto in regime di “carcere duro” da sette anni e considerato figura di rilievo della Scu, ha conseguito la laurea in Economia con il massimo dei voti. Questo risultato testimonia la possibilità di crescita e reinserimento anche in condizioni difficili.

TUTURANO – Un traguardo di studio e di riscatto personale è stato raggiunto all’interno della Casa circondariale di Novara: Raffaele Martena, detenuto presso l’istituto penitenziario in regime di “carcere duro” da 7 anni, ritenuto personaggio di spicco della Scu, ha conseguito la laurea in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Fisciano, laurea in Biologia per Sara Gaeta con il massimo dei voti Leggi anche: Ilenia, da ’Miss Coraggio’ alla laurea con lode Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bonavota dopo quel blitz era stato condannato a 28 anni in un maxi-processo sulle cosche del Vibonese (noto con il nome di “Rinascita Scott”) e seppellito al 41 bis, il carcere duro, nel penitenziario di Spoleto dove si trovava fino a poche ore fa - facebook.com facebook La Sardegna si ribella a Nordio: vuol mandare quasi 100 mafiosi. L’idea del ministero della Giustizia è di trasformare i penitenziari di Cagliari Uta, Sassari e Nuoro in strutture dedicate al carcere duro. @lucadecarolis x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.