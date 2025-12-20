Dal carcere duro alla lode | Raffaele Martena si laurea in Economia con il massimo dei voti

20 dic 2025

Dal carcere duro alla lode: Raffaele Martena si laurea in Economia con il massimo dei voti TUTURANO – Un importante traguardo personale è stato raggiunto all’interno della Casa circondariale di Novara. Raffaele Martena, detenuto in regime di “carcere duro” da sette anni e considerato figura di rilievo della Scu, ha conseguito la laurea in Economia con il massimo dei voti. Questo risultato testimonia la possibilità di crescita e reinserimento anche in condizioni difficili.

