Dal gol al Pescara alla laurea in Ingegneria la settimana d' oro di Faedo | E se va male farò il mago!

Il difensore del Padova ha coronato due sogni in pochissimi giorni: “Mi è capitato di studiare durante le trasferte. L’anno scorso ho pure sostenuto un esame al mattino e la sera ho giocato una partita”. E poi "durante un Verona-Roma ho pure fatto arrabbiare Nainggolan”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal gol al Pescara alla laurea in Ingegneria, la settimana d'oro di Faedo: "E se va male farò il mago!"

