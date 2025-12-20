Nuovi fischietti per la sezione di Viterbo | in 13 superano l' esame da arbitro di calcio

Mercoledì pomeriggio si sono svolti presso la sede dell’Associazione Italiana Arbitri di Viterbo gli esami di abilitazione per nuovi arbitri. In tredici hanno superato con successo la prova, dimostrando competenza e preparazione. Questa selezione rappresenta un passo importante per il rafforzamento della sezione locale e il supporto alla crescita del calcio nella zona. Nuovi fischietti per la sezione di Viterbo: in 13 superano l'esame da arbitro di calcio.

Si sono svolti mercoledì pomeriggio, presso la sede dell’associazione italiana arbitri, in via Gargana, a Viterbo, gli esami per diventare arbitri di calcio.I neo promossi sono tredici: Alessio Romeo Botgros, Alessandro Crisostomi, Federico De Marchis, Elisa Di Piazza, Claudio Iacobi, Carlo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

