Nuovi fischietti per la sezione di Viterbo | in 13 superano l' esame da arbitro di calcio

Mercoledì pomeriggio si sono svolti presso la sede dell’Associazione Italiana Arbitri di Viterbo gli esami di abilitazione per nuovi arbitri. In tredici hanno superato con successo la prova, dimostrando competenza e preparazione. Questa selezione rappresenta un passo importante per il rafforzamento della sezione locale e il supporto alla crescita del calcio nella zona. Nuovi fischietti per la sezione di Viterbo: in 13 superano l'esame da arbitro di calcio.

Giovedì 11 dicembre presso l'hotel Agorà si è svolto l'esame finale del corso arbitri che ha visto come commissione esaminatrice Angela Megna, Matteo Tombrizi e Federico Foglia. I nostri 9 nuovi fischietti hanno prima svolto i quiz regolamentari e successiva

