Nuovi fischietti per la sezione di Viterbo | in 13 superano l' esame da arbitro di calcio
Mercoledì pomeriggio si sono svolti presso la sede dell’Associazione Italiana Arbitri di Viterbo gli esami di abilitazione per nuovi arbitri. In tredici hanno superato con successo la prova, dimostrando competenza e preparazione. Questa selezione rappresenta un passo importante per il rafforzamento della sezione locale e il supporto alla crescita del calcio nella zona. Nuovi fischietti per la sezione di Viterbo: in 13 superano l'esame da arbitro di calcio.
Si sono svolti mercoledì pomeriggio, presso la sede dell’associazione italiana arbitri, in via Gargana, a Viterbo, gli esami per diventare arbitri di calcio.I neo promossi sono tredici: Alessio Romeo Botgros, Alessandro Crisostomi, Federico De Marchis, Elisa Di Piazza, Claudio Iacobi, Carlo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Calcio, l'arbitro Alessio Berti della sezione di Prato torna in Champions League
Leggi anche: La Biblioteca Città di Arezzo, sia la sezione adulti che la sezione ragazzi, resterà chiusa per l’intera giornata giovedì 13 novembre
Viterbo, sono 13 i nuovi arbitri di calcio dell’AIA - NewTuscia – VITERBO – Si sono svolti mercoledì pomeriggio, presso la sede dell’associazione italiana arbitri, in via Gargana, a Viterbo, gli esami per diventare arbitri di calcio. newtuscia.it
Giovedì 11 dicembre presso l’hotel Agorà si è svolto l’esame finale del corso arbitri che ha visto come commissione esaminatrice Angela Megna, Matteo Tombrizi e Federico Foglia. I nostri 9 nuovi fischietti hanno prima svolto i quiz regolamentari e successiva - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.