Calcio La sezione Aia Lazzarotti ottiene un simbolico riconoscimento Ciro Stanco è l’arbitro il più giovane d’Italia | Il debutto? E’ stata un’emozione forte
La sezione Aia “Giorgio Lazzarotti” di Carrara ha ottenuto un riconoscimento simbolico per il ruolo di Ciro Stanco, il più giovane arbitro italiano. Con 14 anni, ha esordito il giorno dell’esame finale, vivendo un’esperienza che ricorderà come un momento di grande emozione. Questo traguardo evidenzia l’impegno e la passione dei giovani nel mondo del calcio e dell’arbitraggio.
L’arbitro più giovane d’Italia è della Sezione Aia “Giorgio Lazzarotti“ di Carrara. Ciro Stanco ha compiuto 14 anni proprio il giorno dell’esame finale del corso da arbitri diventando almeno per qualche giorno la più giovane “ giacchetta nera “ d’Italia. Un traguardo simbolico ma significativo, impreziosito dal fatto che egli ha già fatto il suo debutto ufficiale sotto Natale seguito dal tutor Danilo Rocchi. "Il mio debutto nel ruolo di direttore di gara è stato una forte emozione – ha spiegato il giovanissimo Ciro – un misto tra responsabilità e disciplina. Essendo anche un calciatore non mi ero soffermato sul valore così importante che questa figura ricopre". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio, la vergogna in campo: arbitro 15enne aggredito e ferito. La rabbia dell'Aia e il precedente
Leggi anche: Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d’Italia: cosa significa e come si ottiene
Calcio La sezione Aia “Lazzarotti“ ottiene un simbolico riconoscimento. Ciro Stanco è l’arbitro il più giovane d’Italia: Il debutto? E’ stata un’emozione forte».
Calcio: Aia, Matteo Martino vince il Torneo eSport - Matteo Martino della sezione di Collegno, in provincia di Torino, ha vinto la quarta edizione del Torneo eSport dell'Associazione Italiana Arbitri. ansa.it
AIA, Zappi: "Il 2025 si conclude, lasciandoci la consapevolezza di un percorso di crescita" - "Care colleghe e cari colleghi,Care amiche e cari amici dell’AIA,desidero rivolgere a tutti voi, alle vostre famiglie e a quanti operano ogni ... sportmediaset.mediaset.it
FINALE DI COPPA VENETO ECCELLENZA: GLI ARBITRI IMPEGNATI A MESTRINO Si è tenuta a Mestrino (PD) la finale di Coppa Veneto di Eccellenza dove si sono sfidate Calcio Schio e United Borgoricco, arbitrata da Luca Zaccheria della Sezione di Legn - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.