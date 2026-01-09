Calcio La sezione Aia Lazzarotti ottiene un simbolico riconoscimento Ciro Stanco è l’arbitro il più giovane d’Italia | Il debutto? E’ stata un’emozione forte

La sezione Aia “Giorgio Lazzarotti” di Carrara ha ottenuto un riconoscimento simbolico per il ruolo di Ciro Stanco, il più giovane arbitro italiano. Con 14 anni, ha esordito il giorno dell’esame finale, vivendo un’esperienza che ricorderà come un momento di grande emozione. Questo traguardo evidenzia l’impegno e la passione dei giovani nel mondo del calcio e dell’arbitraggio.

L'arbitro più giovane d'Italia è della Sezione Aia "Giorgio Lazzarotti" di Carrara. Ciro Stanco ha compiuto 14 anni proprio il giorno dell'esame finale del corso da arbitri diventando almeno per qualche giorno la più giovane " giacchetta nera " d'Italia. Un traguardo simbolico ma significativo, impreziosito dal fatto che egli ha già fatto il suo debutto ufficiale sotto Natale seguito dal tutor Danilo Rocchi. "Il mio debutto nel ruolo di direttore di gara è stato una forte emozione – ha spiegato il giovanissimo Ciro – un misto tra responsabilità e disciplina. Essendo anche un calciatore non mi ero soffermato sul valore così importante che questa figura ricopre".

La sezione Aia "Lazzarotti" ottiene un simbolico riconoscimento. Ciro Stanco è l'arbitro il più giovane d'Italia: "Il debutto? E' stata un'emozione forte»

