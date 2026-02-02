Prima categoria Impresa Accademia Mazzarinese | battuta la Casmenarum 2-1 con doppietta di Gallo; pa

L’Accademia Mazzarinese sorprende tutti vincendo 2-1 contro la Casmenarum Comiso, terza in classifica. Gallo segna entrambi i gol e permette alla squadra di ottenere una vittoria importante nel campionato di Prima categoria. La partita si gioca a Mazzarino, e i tifosi festeggiano la vittoria contro una delle squadre più quotate del torneo.

L’Accademia Mazzarinese ha centrato un’impresa di rilievo nel campionato di Prima categoria, battendo 2-1 la Casmenarum Comiso, terza in classifica, nel match disputato a Mazzarino. La vittoria, ottenuta grazie a una doppietta di Angelo Gallo, ha rappresentato un colpo non solo sportivo ma anche psicologico per una squadra che, all’inizio del campionato, era stata considerata tra le favorite per la retrocessione. Il match si è deciso nel finale di gara, con i padroni di casa che hanno ribaltato il risultato dopo essere stati in svantaggio al 35’ grazie al gol di Touray. I giallorossi hanno trovato il pareggio al 45’ con Rizza, ma è stato Gallo a chiudere definitivamente la partita con il secondo gol, regalando ai tifosi una serata da ricordare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Accademia Mazzarinese

Ultime notizie su Accademia Mazzarinese

Prima categoria, la gara fra Quartu 2000 e Accademia Sulcitana si gioca il 6 gennaioLa gara del girone A di Prima categoria fra Quartu 2000 e Accademia Sulcitana è stata posticipata al 6 gennaio. Il Quartu 2000 vive una situazione difficilissima: ultimo in classifica con appena ... unionesarda.it

