Prezzi del greggio sotto pressione per incertezze su negoziati Iran e strategie OPEC+

Questa mattina il prezzo del petrolio ha subito un calo deciso. Il Brent ha perso più del 3%, scendendo a 67,07 dollari al barile, a causa delle incertezze sui negoziati con l’Iran e delle strategie dell’OPEC+. Le quotazioni sono sotto pressione e non si prevedono riprese rapide.

Il prezzo del petrolio ha registrato una forte flessione a inizio settimana, con il Brent che ha perso oltre il 3% scendendo a 67,07 dollari al barile. La battuta d’arresto è arrivata in concomitanza con l’annuncio da parte dell’amministrazione statunitense di un’apertura nei colloqui con l’Iran, seguita dalla conferma che Teheran stia “parlando seriamente” con Washington. Questa prospettiva di de-escalation ha ridotto il premio al rischio geopolitico, un fattore che negli ultimi mesi aveva alimentato le tensioni e spinto gli investitori a comprare futures del greggio in attesa di possibili interruzioni delle rotte energetiche nel Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

