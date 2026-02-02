Questa mattina il prezzo del petrolio ha subito un calo deciso. Il Brent ha perso più del 3%, scendendo a 67,07 dollari al barile, a causa delle incertezze sui negoziati con l’Iran e delle strategie dell’OPEC+. Le quotazioni sono sotto pressione e non si prevedono riprese rapide.

Il prezzo del petrolio ha registrato una forte flessione a inizio settimana, con il Brent che ha perso oltre il 3% scendendo a 67,07 dollari al barile. La battuta d’arresto è arrivata in concomitanza con l’annuncio da parte dell’amministrazione statunitense di un’apertura nei colloqui con l’Iran, seguita dalla conferma che Teheran stia “parlando seriamente” con Washington. Questa prospettiva di de-escalation ha ridotto il premio al rischio geopolitico, un fattore che negli ultimi mesi aveva alimentato le tensioni e spinto gli investitori a comprare futures del greggio in attesa di possibili interruzioni delle rotte energetiche nel Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prezzi del greggio sotto pressione per incertezze su negoziati Iran e strategie OPEC+

Gli Stati Uniti hanno fatto un passo avanti e hanno aperto alla possibilità di negoziati con l’Iran.

L’attuale crisi in Venezuela ha spinto Opec+ a mantenere invariati i livelli di produzione di petrolio, nonostante le pressioni statunitensi.

