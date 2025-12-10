Truffe e furti i carabinieri incontrano gli anziani ad Azzano Decimo
Il 6 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno incontrato gli anziani di Azzano Decimo presso la casa dello studente, offrendo consigli pratici per prevenire truffe e furti in abitazione. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sulla sicurezza e a rafforzare la collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini.
I carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno incontrato la cittadinanza nel pomeriggio del 6 dicembre presso la casa dello studente di Azzano Decimo per fornire consigli sulla prevenzione di truffe e furti in abitazione. All'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale e rivolta in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
