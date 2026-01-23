allarme furti i carabinieri incontrano i cittadini

I recenti episodi di furto nelle abitazioni di Masi Torello hanno portato le forze dell’ordine a confrontarsi con i cittadini. Questa mattina, presso il Comune, si è svolto un incontro per approfondire la situazione e condividere eventuali strategie di prevenzione. Un’occasione di confronto volta a rafforzare la collaborazione tra comunità e forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza nel territorio.

Un incontro per discutere sugli episodi di furto che stanno colpendo il territorio. L’altra mattina, nelle sale del Comune di Masi Torello, si è svolto un incontro con oggetto gli episodi di furto in abitazione che si sono verificati nelle ultime settimane nel territorio. Un colloquio utile per avere un quadro complessivo della situazione e alcuni consigli utili da parte dei carabinieri. L’incontro è stato richiesto dai sindaci di Masi Torello e Voghiera, con il comandante della Compagnia di Portomaggiore, Raffaele Tufano, accompagnato dal luogotenente Luigi Solito, dal comandante del Radiomobile, e da Ciro Longobardi, comandante della stazione di Voghiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

