Paura in pronto soccorso | 33enne dà di matto e aggredisce due infermieri

Un uomo di 33 anni ha creato il caos al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. Dopo aver perso la calma, ha iniziato a colpire con pugni e testate la porta d’ingresso, attirando l’attenzione di tutti. Poi si è scagliato contro due infermieri, che sono riusciti a bloccarlo e a chiamare le forze dell’ordine. La scena ha causato molta paura tra i presenti, mentre i sanitari sono rimasti sotto shock.

Paura al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo: un uomo dà di matto, prende a pugni e testate la porta del presidio e poi aggredisce anche due infermieri. Il fatto è accaduto nella mattinata del 21 gennaio, al pronto soccorso dell’Irccs San Gerardo di Monza. Un uomo – poi identificato in un 33enne, originario del Marocco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine – è giunto al pronto soccorso in evidente stato di alterazione. L’uomo ha iniziato a prendere a pugni e testate una porta. Due infermieri hanno tentato di calmarlo, ma sono stati a loro volta aggrediti. È stato attivato il sistema di allarme anti-aggressione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Brescia dopo aver causato danni e aggredito medici e infermieri nel pronto soccorso.

