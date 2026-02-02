Premio Pa Ok il centro per l' impiego trionfa con il progetto Messina Works

Il centro per l’impiego di Messina ha vinto il premio nazionale

Un riconoscimento che celebra le attività svolte nelle categorie occupazione e lavoro. Il centro per l'impiego di Messina ha ricevuto il prestigioso premio nazionale "PA OK! insieme per creare valore pubblico". Un riconoscimento ottenuto grazie al progetto “Messina Works”, classificatosi al primo posto su oltre trecento partecipanti. Il board costituito dal Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez e SDA Bocconi ha riconosciuto l'efficacia delle molteplici attività già svolte e di quelle che si stanno avviando nel promuovere l'occupazione del territorio messinese.🔗 Leggi su Messinatoday.it

La giunta comunale di Catania ha approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione di via Galermo 254, destinato a ospitare la nuova sede del centro per l'impiego.

