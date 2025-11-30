Borghinfiore 2025 | Ardore Centro trionfa con il primo premio

Borghinfiore 2025 premia Ardore Centro per il progetto di valorizzazione culturale e sociale dei borghi della Locride.. Un pomeriggio di festa e di orgoglio comunitario ha animato la sala consiliare del Comune di Siderno, dove si è svolta la cerimonia di premiazione dell’iniziativa Borghinfiore 2025, promossa dal Gruppo “Premio Borghinfiore” in collaborazione con il Sidus Club, guidati rispettivamente da Anna Maria Ferraro Macrì e Maria Caterina Aiello. Il riconoscimento ad Ardore Centro. Il Primo Premio è stato conferito ad Ardore Centro, che si è distinto per un progetto complessivo di valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

