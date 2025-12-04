Premio internazionale di canto lirico Valerio Gentile | 40 cantanti da Europa Asia e America
FASANO - Si avvicina il momento decisivo per la XXVIII edizione del Premio Internazionale di Canto Lirico “Valerio Gentile”, intitolato al giovane studente di canto scomparso prematuramente a soli 17 anni nel 1993. Saranno 40 i cantanti – provenienti da Europa, Asia e America, in particolare 14. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
