Arezzo, 2 dicembre 2025 – La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ( FIAF) ha annunciato i vincitori della 22ª edizione di Portfolio Italia – Gran Premio Fowa, confermando ancora una volta il ruolo del Circuito come uno dei luoghi più significativi di confronto, crescita e ricerca per la fotografia italiana contemporanea. A conquistare l’edizione 2025 è stato Fabio Domenicali con Nowhere, firmando una straordinaria doppietta dopo la vittoria dello scorso anno. Il secondo posto è stato assegnato ex aequo a Debora De Bartolo con Obsolescenza Organica e a Giulio Brega con Nelle terre di Diantene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabio Domenicali vince il 22° Portfolio Italia – Gran Premio Fowa