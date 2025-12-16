Durante Atreju, è stata presentata la novità del BULLOMETRO, un pannello che raccoglie volti e citazioni di figure pubbliche coinvolte in discorsi d'odio contro Meloni e la destra. Un'installazione che ha attirato molta attenzione, evidenziando l'importanza di monitorare e confrontarsi con il linguaggio utilizzato nel dibattito pubblico.

© Ilgiornale.it - Le parole chiave che hanno segnato la kermesse

BULLOMETRO. È la novità più discussa di Atreju: un pannello con i volti e le citazioni di politici, giornalisti, opinionisti, sindacalisti che hanno utilizzato parole di odio per attaccare la Meloni e la destra. Il bullometro fa il paio con l'altro grande spauracchio della sinistra: «L'egemonia culturale della nuova destra», rappresentata da figure come Pasolini che fanno impazzire i detentori della memoria a senso unico. CORAGGIO. La parola coraggio ricorre ben 16 volte nel discorso della premier: «Noi siamo stati gli artefici del nostro destino, perché abbiamo avuto il coraggio di credere in noi stessi quando nessuno ci credeva, il coraggio di lottare quando sarebbe stato molto più facile scendere a compromessi, il coraggio di rimanere fedeli a ciò che siamo». Ilgiornale.it

la pazienza la chiave della gioia citazioni ispiratrici di Rumi.

Le parole chiave che hanno segnato la kermesse - La parola coraggio ricorre ben 16 volte nel discorso della premier: «Noi siamo stati gli artefici del nostro destino, perché abbiamo avuto il coraggio di credere in noi stessi quando nessuno ci ... msn.com