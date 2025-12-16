Welfare e premi per i dipendenti | nel 2025 quasi 2.500 euro a testa per i lavoratori di Federcoop Romagna

Nel 2025, i lavoratori di Federcoop Romagna potranno beneficiare di quasi 2.500 euro a testa in welfare e premi. L'associazione, che compie otto anni, ha registrato una crescita significativa in termini di occupazione, fatturato e presenza territoriale, confermando il suo impegno nel valorizzare il benessere dei dipendenti attraverso iniziative e benefici dedicati.

Federcoop Romagna festeggia quest'anno l'ottavo anniversario della sua nascita, con una convention, svolta all’Almagià di Ravenna, che ha ripercorso le cifre della sua crescita, dalla costituzione a oggi: 114 occupati (+45%), di cui 88 donne, 6,5 milioni di euro di fatturato (+20%) e quattro sedi. Ravennatoday.it Conosci la differenza tra Fringe e Flexible Benefit 2025 - Guida Completa per Aziende e Lavoratori Video Conosci la differenza tra Fringe e Flexible Benefit 2025 - Guida Completa per Aziende e Lavoratori Video Conosci la differenza tra Fringe e Flexible Benefit 2025 - Guida Completa per Aziende e Lavoratori La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. >ANSA-INTERVISTA/ Manovra, Guffanti (Coverflex) riconosca valore welfare aziendale - Il Welfare aziendale "è un mercato in grande espansione in Italia, paese che finalmente ha capito la sua importanza" come si vede anche "dai recenti rinnovi dei contratti collettivi" che prevedono aum ... ansa.it

Detassazione aumenti contrattuali, premi, straordinari: cosa cambia nel 2026 - Le decisioni del Governo e nuovo emenamento per la manovra 2026 su regimi agevolati per aumenti retributivi , premi produttività maggiorazioni e straordinari Turismo. fiscoetasse.com

I premi di produttività tassati all’1% entrano in concorrenza con il welfare ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/i-premi-pr… x.com

#Imprese, presentato il Premio ‘Future Female. Welfare e Sostenibilità del lavoro femminile’ https://shorturl.at/8MspE - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.