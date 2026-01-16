Il Venerdì è dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. In questa preghiera del mattino del 16 gennaio 2026, chiediamo al Signore di donarci il Suo Spirito per affrontare la giornata con fiducia e pace. Recitarla ci aiuta a iniziare il giorno con cuore aperto e spirito sereno, affidando a Dio le nostre intenzioni e il nostro cammino.

Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Donaci o Signore il Tuo Spirito. Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato, perché, giunti a sera, possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente. Per Cristo nostro Signore, Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 16 Gennaio 2026: “Donami il Tuo Spirito”

