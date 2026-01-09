Aggressioni sui treni e sicurezza incontro in prefettura | obiettivo tornelli

Giovedì si è svolto in prefettura a Genova un incontro tra autorità e forze dell’ordine per discutere delle recenti aggressioni sui treni e delle misure per migliorare la sicurezza. Presenti rappresentanti di Regione, questura, Polfer, Carabinieri, Guardia di Finanza e Trenitalia. L’obiettivo principale è valutare l’installazione di tornelli e altre strategie per garantire un ambiente più sicuro sui mezzi pubblici in Liguria.

Nella giornata di giovedì si è svolto in prefettura a Genova un incontro al quale hanno partecipato anche i prefetti di La Spezia, Imperia e Savona, Regione Liguria, questura di Genova, Polfer, Carabinieri, Guardia di Finanza e per FS la struttura di Security di Trenitalia, security di Rfi e Fs.

