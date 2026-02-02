Post a favore dell’assassino di Martina Carbonaro la famiglia denuncia

La famiglia di Martina Carbonaro denuncia un post a favore dell’assassino della ragazza. Quel messaggio online dice: “Giustizia è stata fatta, onore al ragazzo! Chissà cosa gli avrà fatto passare lei per portarlo a tanto”. La famiglia si sente sconvolta e chiede che si faccia chiarezza su quanto scritto, che può alimentare ulteriori tensioni e incomprensioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Giustizia è stata fatta, onore al ragazzo! Chissà cosa gli avrà fatto passare lei per portarlo a tanto”. E’ il commento pubblicato su un profilo Fb che la famiglia di Martina Carbonaro – la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni – ha segnalato attraverso il suo legale, l’avvocato Sergio Pisani, affinché l’autore venga individuato e sanzionato. Il post, a favore dell’ex fidanzato di Martina, reo confesso del suo omicidio a colpi di pietra, è corredato da sei emoticon. E’ stato pubblicato sul profilo “Sei di Afragola se. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ad Afragola, un furto nel garage della famiglia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall’ex, ha suscitato scalpore.

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola.

