Afragola | furto nel garage della famiglia di Martina Carbonaro la 14enne uccisa dall’ex

Nel garage, ad Afragola, la famiglia aveva riposto anche gli striscioni e i manifesti utilizzati per le iniziative in ricordo dalla ragazza. Furto stanotte nel garage dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, dal fidanzato 19enne Alessio Tucci. I ladri hanno portato via gli attrezzi di lavoro del . 🔗 Leggi su 2anews.it
