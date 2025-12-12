Afragola | furto nel garage della famiglia di Martina Carbonaro la 14enne uccisa dall’ex

Ad Afragola, un furto nel garage della famiglia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall’ex, ha suscitato scalpore. Tra gli oggetti rubati, anche gli striscioni e i manifesti commemorativi utilizzati per ricordarla, rappresentando un episodio doloroso in un contesto già segnato dalla tragedia.

Nel garage, ad Afragola, la famiglia aveva riposto anche gli striscioni e i manifesti utilizzati per le iniziative in ricordo dalla ragazza. Furto stanotte nel garage dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, dal fidanzato 19enne Alessio Tucci. I ladri hanno portato via gli attrezzi di lavoro del . 🔗 Leggi su 2anews.it

