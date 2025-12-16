Chiusura temporanea del ponte sul Marano la nuova struttura sarà realizzata entro la primavera

Entro la primavera del 2026 sarà completata la nuova struttura del ponte sul Rio Marano di viale Gabriele D’Annunzio, sostituendo quella temporaneamente chiusa. L’opera, progettata con standard avanzati di sicurezza statica e sismica, rappresenta un intervento strategico per migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area.

Entro la primavera 2026 verrà realizzato il nuovo ponte sul Rio Marano di viale Gabriele D'Annunzio. Un'infrastruttura ripensata e progettata secondo i più elevati requisiti di sicurezza statica e sismica. La nuova opera sostituirà l'attuale ponte che verrà demolito, restituendo alla città un.

Ponte sul Rio Marano chiuso il 17 e 18 dicembre: la nuova struttura pronta per la primavera - Entro la primavera 2026 verrà realizzato il nuovo ponte sul Rio Marano di viale Gabriele D'Annunzio.

