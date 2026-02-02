Poliziotto preso a martellate al corteo per Askatasuna chi è il 22enne arrestato | unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino

Un giovane di 22 anni, Angelo Francesco Simionato, è finito in manette dopo aver preso a martellate un poliziotto durante il corteo di Torino contro lo sgombero di un centro sociale. L’uomo, incensurato e di Arcidosso, si trovava tra gli incappucciati, vestito con una giacca rossa e jeans chiari. Era l’unico tra i manifestanti con il volto quasi del tutto scoperto, e ora si trova a dover rispondere di gravi accuse. La polizia ha identificato e arrestato il giovane poche ore dopo gli s

Una giacca rossa, jeans chiari e il volto quasi del tutto scoperto. Era vestito così Angelo Francesco Simionato, 22enne incensurato di Arcidosso – provincia di Grosseto, mentre sabato pomeriggio partecipava agli scontri con le forze dell’ordine al corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino, e all’aggressione del poliziotto Alessandro Calista, preso a martellate in corso Regina Margherita. Il giovane, indagato, adesso si trova in carcere. È stato arrestato in flagranza differita, riconosciuto dopo una rapida indagine della Digos grazie ai vestiti che indossava. I suoi genitori sono arrivati a Torino e, all’ingresso del penitenziario Lorusso e Cutugno, avrebbero riferito: “Nostro figlio è un bravo ragazzo”.🔗 Leggi su Torinotoday.it

