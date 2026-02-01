Corteo Askatasuna arrestato 22enne per il poliziotto preso a martellate a Torino | scene di inaudita violenza

Durante il corteo per Askatasuna a Torino, un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un poliziotto. Le scene di violenza sono state particolarmente dure, con il poliziotto preso a martellate. La presenza di tensioni è aumentata nel corso della manifestazione, che era iniziata senza incidenti. La polizia ha fermato il ragazzo sul momento, mentre la situazione si è fatta subito più tesa.

Uno dei presunti aggressori del violento pestaggio del poliziotto 29enne Alessandro Calista è stato arrestato. L'agente è stato percosso brutalmente da alcuni uomini, venendo colpito anche con un martello, al termine del corteo di protesta svoltosi a Torino sabato 31 gennaio per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L'uomo fermato è un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. È stato individuato attraverso l'analisi di alcuni filmati. Askatasuna, poliziotto picchiato: arrestato 22enne L'arresto è scattato con la procedura della flagranza differita. Il 22enne è accusato di concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, violenza a pubblico ufficiale e rapina in concorso.

