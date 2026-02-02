Durante il corteo di Askatasuna, un poliziotto è stato aggredito. Il caposquadra Corda racconta che i manifestanti sono sbucati da un parco e hanno attaccato Calista, il collega. Sono stati presi di sorpresa, con lanci di coperchi in ghisa, bombe carta e petardi. La situazione è diventata subito molto tesa.

PADOVA - «Erano tanti, ci attaccavano da più punti. Ci lanciavano i coperchi in ghisa dei tombini, bombe carta, materiale pirotecnico. Un inferno». Pierpaolo Corda, sovrintendente della Polizia di Stato, risponde dopo due giorni di battaglia nel centro di Torino. È il caposquadra di Alessandro Calista e ha 56 anni, di cui oltre la metà trascorsi nelle fila del Reparto mobile di Padova. La Celere. Dunque lui, che è anche segretario regionale veneto del sindacato Fsp, guidava il drappello di dieci poliziotti attaccato ferocemente da un gruppo di anarchici e Black bloc in corso Regina Margherita. «Ma la cosa importante è che anche stavolta torniamo tutti a casa.

© Ilgazzettino.it - Poliziotto aggredito durante il corteo Askatasuna, il racconto del caposquadra Corda: «Sono sbucati da un parco e hanno assalito Calista»

Durante il corteo anti-sgombero a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato preso di mira da alcuni manifestanti.

A Torino, un corteo dedicato ad Askatasuna è finito in scontri con le forze dell’ordine.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

