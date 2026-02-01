Corteo Askatasuna 3 arresti e 24 denunce | fermato un ragazzo che ha aggredito il poliziotto Calista

A Torino, un corteo dedicato ad Askatasuna è finito in scontri con le forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha arrestato tre persone e denunciato altre 24. Durante le proteste, un ragazzo ha aggredito un agente, il poliziotto Calista. La situazione si è fatta tesa e le forze dell’ordine sono intervenute per contenere i disordini.

Un corteo a Torino dedicato al nome di Askatasuna ha scatenato scontri con le forze dell’ordine, con l’intervento della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di tre persone e a 24 denunce. L’evento, avvenuto ieri pomeriggio nel centro della città, è stato segnato da tensioni diffuse, con alcune manifestazioni di violenza dirette contro gli agenti. Tra i fermati, un ventiduenne originario della provincia di Grosseto, identificato grazie a riprese video analizzate dagli investigatori. È stato arrestato in flagranza differita per concorso in lesioni personali aggravate a un pubblico ufficiale impegnato nel servizio di ordine pubblico durante una manifestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corteo Askatasuna, 3 arresti e 24 denunce: fermato un ragazzo che ha aggredito il poliziotto Calista Approfondimenti su Askatasuna Corteo Chi è Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a martellate al corteo per Askatasuna a Torino: ha 29 anni Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci. Torino, poliziotto 29enne Calista aggredito e picchiato a calci, pugni e martellate al corteo pro Askatasuna - il VIDEO del pestaggio Durante il corteo anti-sgombero a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato preso di mira da alcuni manifestanti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Askatasuna Corteo Argomenti discussi: Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Le notizie sulla manifestazione del 31 gennaio a Torino: pomeriggio di guerriglia urbana per Askatasuna. Corteo Askatasuna, 3 arresti e 24 denunce: fermato un ragazzo che ha aggredito il poliziotto CalistaSono stati effettuati 3 arresti e 24 denunce dalla Polizia di Stato per gli scontri avvenuti ieri a Torino durante il corteo per Askatasuna. Tra gli arrestati anche un ventiduenne, proveniente dalla p ... strettoweb.com Scontri corteo Askatasuna, Meloni visita agenti feriti. Arresti e denunce: cos'è successoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri corteo Askatasuna, Meloni visita agenti feriti. Arresti e denunce: cos'è successo ... tg24.sky.it Marco #Grimaldi: "Ci disgusta, non doveva succedere" commenta il vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera sull'agente picchiato a Torino al corteo per Askatasuna; "così si fa il gioco di chi vuole i decreti sicurezza". Grimaldi avverte che si vuol x.com Leggi l'articolo - Agente picchiato al corteo pro Askatasuna. Mattarella chiama Piantedosi, Meloni alle Molinette VIDEO - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.