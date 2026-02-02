Policlinico rinnovati gli incarichi di direttore per cinque dipartimenti assistenziali integrati

Questa mattina il Policlinico ha annunciato il rinnovo degli incarichi di cinque direttori dei dipartimenti assistenziali integrati. I nuovi incarichi riguardano cinque dei sette dipartimenti attivi, senza ulteriori cambiamenti per gli altri due. La decisione mira a rafforzare la gestione e migliorare l’offerta sanitaria della struttura.

Rinnovati gli incarichi di cinque direttori dei sette dipartimenti assistenziali integrati (Dai) del Policlinico. Alla guida dei rispettivi dipartimenti sono confermati: Massimo Midiri a Radiologia diagnostica, Interventistica e Stroke; Mario Barbagallo (Medico); Francesco Vitale (Oncologia e Sanità pubblica; Letizia Mauro (Riabilitazione, Fragilità e Continuità assistenziale); Antonino Giarratano (Emergenza urgenza). “Il rinnovo degli incarichi dei direttori dei dipartimenti assistenziali integrati – sottolinea la dg dell’azienda ospedaliera universitaria – rappresenta la conferma delle attuali direzioni dipartimentali che hanno ricevuto una valutazione positiva dei risultati conseguiti nel precedente mandato da parte del collegio tecnico.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La giunta regionale ha ufficialmente scelto Salvatore Iacolino come nuovo direttore generale del Policlinico di Messina.

