Policlinico il direttore generale sul caso D’Alcontres | Avviata indagine interna e richiesti gli atti alla Procura

Dopo l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari che ha coinvolto l’ex primario di Chirurgia Plastica del Policlinico “G. Martino”, Francesco Stagno d’Alcontres, e una dirigente tuttora in servizio, l’Azienda ospedaliera universitaria prende posizione. Il direttore generale Giorgio Giulio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

