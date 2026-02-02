Pisa sprint finale | Iling-Junior vicino al ritorno in Serie A

Pisa accelera negli ultimi giorni di mercato e sta cercando di chiudere l’acquisto di Samuel Iling-Junior. Il club toscano vuole rinforzare l’attacco e ha fatto di tutto per portare il giocatore in Serie A. I tifosi aspettano con ansia l’ufficialità.

Accelerazione improvvisa del Pisa nelle ultime ore di mercato. Il club toscano spinge per chiudere un rinforzo offensivo e il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Samuel Iling-Junior. L'esterno offensivo, già visto in Serie A con la Juventus, è molto vicino al ritorno in Italia. L'operazione è impostata sulla base di un prestito fino a giugno, soluzione che consentirebbe al Pisa di aggiungere qualità e profondità sulle corsie offensive in extremis. Iling-Junior è di proprietà dell' Aston Villa e in questa prima parte di stagione ha militato in Championship con il West Bromwich Albion.

