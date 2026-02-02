Il Pisa ha deciso di puntare su Andreas Hiljemark come nuovo allenatore. L’ex centrocampista di Palermo e Genoa, attualmente alla guida dell’Elfsborg, deve trovare una soluzione rapida per lasciare la sua squadra svedese e tornare in Italia. La società nerazzurra cerca un cambio di passo dopo l’addio di Gilardino.

La decisione di esonerare Alberto Gilardino non era nei programmi, è maturata dopo lunghe riflessioni. La prova è che non c’erano nomi pronti a sostituirlo. La ricerca dei dirigenti del Pisa è partita solo dopo, a cose fatte. Giampaolo è stata la prima idea, la più battuta, ma alla fine l’accordo non è stato trovato. Niente intesa e tutto da rifare. Così lo stato maggiore dei toscani ha allargato gli orizzonti, cercato nuove strade. E sembra averla trovata all’estero. Si tratta dello svedese Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza del calcio italiano visto che ha giocato una stagione e mezza a Palermo (dall’estate 2015 al gennaio 2017) e poi è andato al Genoa, dove è rimasto un paio d’anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Pisa sceglie Hiljemark: l'ex Palermo e Genoa in panchina per il dopo Gilardino

Genoa Pisa si prepara alla sfida della 18ª giornata, con il rientro di Nzola previsto dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa.

Il Pisa ha annunciato ufficialmente l’esonero di Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Pisa, sarà Hiljemark il nuovo allenatorePisa, 1 febbraio 2026 - Sarà Oscar Hiljemark il nuovo allenatore del Pisa. La conferma è arrivata nella notte, poco prima di mezzanotte. Una svolta totale , con la scelta del tecnico danese, che in qu ... lanazione.it

Pisa, nome a sorpresa per la panchina: Hiljemark è il primo nome. I dettagliNome a sorpresa per la panchina del Pisa, all'indomani dell'esonero di Alberto Gilardino. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club toscano. tuttomercatoweb.com

