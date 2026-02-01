Il Pisa ha annunciato ufficialmente l’esonero di Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La decisione è arrivata poche ore dopo la partita, lasciando i tifosi senza il loro allenatore. La società ha subito cercato un nuovo allenatore, mentre Gilardino lascia il club senza tanti giri di parole. La squadra ora si prepara a cambiare guida tecnica in vista delle prossime partite.

Inter News 24 Serie A, il Pisa esonera Gilardino dopo la sconfitta contro il Sassuolo: ecco il comunicato ufficiale del club. Il Pisa ha deciso di cambiare rotta. La pesantissima sconfitta subita contro il Sassuolo, arrivata subito dopo l’umiliante tracollo di San Siro contro l’Inter di Cristian Chivu (dove i nerazzurri toscani hanno incassato ben sei reti ), ha convinto la dirigenza a sollevare dall’incarico Alberto Gilardino. Una decisione che era nell’aria dopo gli ultimi risultati deludenti che hanno messo a rischio gli obiettivi stagionali del club. Nonostante il legame umano che si era creato tra l’ex campione del mondo e la piazza, i numeri della difesa sono diventati insostenibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, salta una panchina nerazzurra: il Pisa esonera Gilardino. Ecco il comunicato del club

Questa mattina il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino.

La notizia è ufficiale: Alberto Gilardino non è più l’allenatore del Pisa.

Salta una panchina in Serie A: il Pisa esonera Gilardino, decisivo il ko di ieriDopo la sconfitta netta contro il Sassuolo, il Pisa esonera Alberto Gilardino. Di seguito il comunicato ufficiale: Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino ... tuttonapoli.net

