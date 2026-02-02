Pisa SC in arrivo l' esterno | dall' Inghilterra c' è Samuel Iling-Junior

Questa sera alle 20 si chiude il calciomercato invernale e il Pisa si prepara a chiudere l’ultimo colpo. La società sta lavorando per ufficializzare l’ingaggio di Samuel Iling-Junior dall’Inghilterra, mentre nel frattempo cerca di definire anche altre trattative. La squadra nerazzurra è nel pieno di una giornata di fuoco, tra le ultime firme e le firme di giocatori in arrivo e partenti.

Questa sera alle 20 chiuderà definitivamente il calciomercato invernale. Il Pisa è alle prese con ore frenetiche, diviso tra la formalizzazione dell'ingaggio di Oscar Hiljemark come nuovo allenatore nerazzurro e la definizione delle trattative conclusive in entrata e in uscita. L'ultima indiscrezione è quella che riguarda il tanto agognato esterno in grado di giocare su entrambe le fasce e necessario a dare il cambio ad Angori. E' praticamente definito l'arrivo in prestito secco, dai britannici dell'Aston Villa, del 23enne Samuel Iling-Junior: mancino naturale ma abile anche sulla corsia destra e originario di Londra, è cresciuto nell'academy del Chelsea fino all'Under 18, quando venne notato e acquistato dalla Juventus.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa SC Pisa, colpo last minute: arriva Iling-Junior Questa mattina il Pisa ha annunciato l’arrivo di Iling-Junior, nel giro di ultime ore di mercato. Pisa, sprint finale: Iling-Junior vicino al ritorno in Serie A Pisa accelera negli ultimi giorni di mercato e sta cercando di chiudere l’acquisto di Samuel Iling-Junior. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pisa SC Argomenti discussi: Assalto respinto, Tramoni rimane in nerazzurro: il numero 10 guiderà il Pisa contro il Sassuolo; Il sogno azzurro di Ginevra Pitzalis; Pisa, ufficiale l’arrivo di Filip Stojilkovic; Serie C mercato. Un attaccante bulgaro dal Pisa per il Pontedera. Pisa SC, in arrivo l'esterno: dall'Inghilterra c'è Samuel Iling-JuniorQuesta sera alle 20 chiuderà definitivamente il calciomercato invernale. Il Pisa è alle prese con ore frenetiche, diviso tra la formalizzazione dell'ingaggio di Oscar Hiljemark come nuovo allenatore n ... pisatoday.it Nuovo arrivo in vista per il Pisa Il club toscano ha chiuso infatti un po' a sorpresa la trattativa per riportare in Serie A, Samuel Iling-Junior. L'esterno ex Juventus e Bologna arriverà dall'Aston Villa in prestito secco fino al termine della stagione e si aggiung facebook Samuel #IlingJunior è pronto a iniziare una nuova avventura con il #Pisa. L’esterno inglese ex #Juve, oggi di proprietà dell’ #AstonVilla, raggiungerà il club toscano con la formula del prestito fino a giugno. #calcionews24 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.