Domenica 15 febbraio si svolge al Pala Todisco di San Giuliano Terme la prima edizione di Pisa Play Comics. L’evento apre alle 10:30 e prosegue fino alle 20, portando in città appassionati di fumetti, giochi e cultura pop. Per tutta la giornata, i visitatori possono partecipare a attività, incontri e scoprire novità dal mondo dei fumetti e dell’animazione.

Domenica 15 febbraio al Pala Todisco di San Giuliano Terme dalle ore 10:30 alle ore 20 si tiene la prima edizione di Pisa Play Comics, un evento che celebra il mondo dei fumetti, dell'animazione, dei giochi e della cultura pop in generale. Questo festival attira appassionati da tutta Italia e dal mondo, offrendo un'ampia gamma di attività, esibizioni e incontri con artisti e autori di fama internazionale. Il festival nasce come una piccola manifestazione locale, ma con l’aspirazione di diventare un vero e proprio evento annuale di richiamo nazionale. Il festival offre l'opportunità di incontrare alcuni dei più grandi nomi del panorama fumettistico e dell'animazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

