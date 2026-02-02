Pisa Play Comics

Da pisatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15 febbraio si svolge al Pala Todisco di San Giuliano Terme la prima edizione di Pisa Play Comics. L’evento apre alle 10:30 e prosegue fino alle 20, portando in città appassionati di fumetti, giochi e cultura pop. Per tutta la giornata, i visitatori possono partecipare a attività, incontri e scoprire novità dal mondo dei fumetti e dell’animazione.

Domenica 15 febbraio al Pala Todisco di San Giuliano Terme dalle ore 10:30 alle ore 20 si tiene la prima edizione di Pisa Play Comics, un evento che celebra il mondo dei fumetti, dell'animazione, dei giochi e della cultura pop in generale. Questo festival attira appassionati da tutta Italia e dal mondo, offrendo un'ampia gamma di attività, esibizioni e incontri con artisti e autori di fama internazionale. Il festival nasce come una piccola manifestazione locale, ma con l’aspirazione di diventare un vero e proprio evento annuale di richiamo nazionale. Il festival offre l'opportunità di incontrare alcuni dei più grandi nomi del panorama fumettistico e dell'animazione.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pisa Play Comics

Panini Comics e Sergio Bonelli annunciano il ritorno della Free Comics Week

FREE COMICS WEEK – Da domani fino al 12 dicembre 6 albi Panini Comics e Sergio Bonelli Editore a distribuzione gratuita nelle oltre 300 fumetterie aderenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

PIZZA DE ROMISGOMIS EN ROBLOX

Video PIZZA DE ROMISGOMIS EN ROBLOX

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.