panini comics e sergio bonelli annunciano il ritorno della free comics week

Panini Comics e Sergio Bonelli Editore sono lieti di annunciare che a partire dal 6 dicembre fino al 12, in ben 300 fumetterie di tutta Italia, verranno distribuiti ben 6 albi gratuiti dei loro brand più iconici, come Topolino, DC, MARVEL. Ecco il comunicato stampa: Torna la Free Comics Week, una settimana interamente dedicata alla promozione della lettura del fumetto. Dal 6 al 12 dicembre – nelle fumetterie aderenti di tutta Italia – i lettori potranno ricevere albi speciali inediti a distribuzione gratuita, pensati per coinvolgere appassionati, curiosi e chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della nona arte. 🔗 Leggi su Screenworld.it

