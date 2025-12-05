FREE COMICS WEEK – Da domani fino al 12 dicembre 6 albi Panini Comics e Sergio Bonelli Editore a distribuzione gratuita nelle oltre 300 fumetterie aderenti
Torna la Free Comics Week, una settimana interamente dedicata alla promozione della lettura del fumetto. Dal 6 al 12 dicembre – nelle fumetterie aderenti di tutta Italia – i lettori potranno ricevere albi speciali inediti a distribuzione gratuita, pensati per coinvolgere appassionati, curiosi e chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della nona arte. Per l’occasione saranno disponibili 6 albi esclusivi fino a esaurimento scorte, tra anteprime e grandi rilanci, proposti da Panini Comics e Sergio Bonelli Editore, due tra i più importanti editori di fumetti del panorama italiano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
