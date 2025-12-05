FREE COMICS WEEK – Da domani fino al 12 dicembre 6 albi Panini Comics e Sergio Bonelli Editore a distribuzione gratuita nelle oltre 300 fumetterie aderenti

Nerdpool.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la  Free Comics Week, una settimana interamente dedicata alla promozione della lettura del fumetto.  Dal 6 al 12 dicembre  – nelle fumetterie aderenti di tutta Italia – i lettori potranno ricevere  albi speciali inediti a distribuzione gratuita, pensati per coinvolgere appassionati, curiosi e chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della nona arte. Per l’occasione saranno disponibili  6   albi esclusivi   fino a esaurimento scorte, tra anteprime e grandi rilanci, proposti da  Panini Comics  e  Sergio Bonelli Editore, due tra i più importanti editori di fumetti del panorama italiano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

free comics week 8211 da domani fino al 12 dicembre 6 albi panini comics e sergio bonelli editore a distribuzione gratuita nelle oltre 300 fumetterie aderenti

© Nerdpool.it - FREE COMICS WEEK – Da domani fino al 12 dicembre 6 albi Panini Comics e Sergio Bonelli Editore a distribuzione gratuita nelle oltre 300 fumetterie aderenti

News recenti che potrebbero piacerti

Free Comics Week a Roma - Dal 7 al 13 dicembre arriva la Free Comics Week in tante fumetterie della Capitale. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Free Comics Week 8211