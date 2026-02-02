pirelli muove la flotta olimpica di milano cortina 2026

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Pirelli si prepara a gestire la mobilità dell’evento. La società ha iniziato a muovere la sua flotta, un passo importante per garantire che tutto fili liscio. La mobilità diventa una partita a parte, silenziosa ma cruciale per il successo delle competizioni.

Quando un grande evento internazionale si gioca (anche) sui dettagli, la mobilità diventa una disciplina parallela: silenziosa, invisibile al pubblico, ma decisiva per far funzionare tutto. E qui entra in scena Pirelli, che – in qualità di Olympic and Paralympic Partner – equipaggerà il 100% della flotta ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in partenza il 6 febbraio 2026. I circa 3.000 veicoli messi a disposizione della manifestazione – forniti dai marchi Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Lancia e Maserati – monteranno esclusivamente pneumatici invernali e quattro stagioni del costruttore italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

