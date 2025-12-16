MILANO CORTINA 2026 | LA FIAMMA OLIMPICA PASSA PER SIRACUSA E L’ORTEA PALACE LA CELEBRA CON UNA MOSTRA DI CIMELI DI CORTINA 1956 – ROMA 1960 E TORINO 2006

Il passaggio della fiaccola olimpica a Siracusa sarà celebrato con una mostra presso l’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection. L’esposizione comprende cimeli, torce, divise ufficiali e materiali storici provenienti da Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006, omaggiando così le edizioni passate dei Giochi Olimpici in Italia.

In occasione del passaggio della fiamma olimpica a Siracusa, previsto per domani, mercoledì 17 dicembre, l'Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection celebra l'avvio del simbolo più iconico dei Giochi in Italia ospitando una prestigiosa mostra di cimeli, torce olimpiche, divise ufficiali dei tedofori, documenti filatelici e materiali originali provenienti dalle edizioni di Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Il corteo che accompagna la fiaccola arriverà intorno alle ore 19 in riva Nazario Sauro, proprio di fronte all'ingresso dell'Ortea Palace, dove sarà acceso il braciere. Lì, in attesa dell'arrivo dell'ultimo tedoforo siracusano, a partire dalle 17 si terranno le iniziative collaterali con uno spazio dedicato a Siracusa e con la partecipazione del sindaco Francesco Italia.

