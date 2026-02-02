Louis Dassilva continuerà a rimanere in carcere. Il Riesame ha confermato la misura per la terza volta, respingendo l’istanza di scarcerazione. Restano infatti poche speranze che l’uomo, accusato dell’omicidio della 78enne Pierina Paganelli, possa uscire prima di un eventuale processo. La donna è stata trovata morta nel garage di via del Ciclamino a Rimini, colpita con 29 colpi. La decisione arriva dopo settimane di discussioni sui dettagli dell’indagine e sulle prove raccolte contro Dassilva.

Resta in carcere Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini, colpita con 29 coltellate. Il tribunale della Libertà di Bologna ha infatti confermato per la terza volta la custodia cautelare in carcere, respingendo l’istanza della difesa. La decisione è arrivata al termine dell’udienza di venerdì scorso ed è stata assunta dal collegio del Riesame composto dai giudici Monari, Petragnani Gelosi e Poschi, che hanno ribadito la validità dell’ordinanza firmata dal gip del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: il Riesame conferma la misura per la terza volta

Approfondimenti su Pierina Paganelli

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il carcere per Louis Dassilva, l’unico sospettato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta nella sua casa.

Il Tribunale del Riesame ha respinto nuovamente la richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pierina Paganelli

Argomenti discussi: Caso Pierina, la difesa di Dassilva: Testimonianze inattendibili; Omicidio di Pierina Paganelli, terminato l'interrogatorio di Manuela Bianchi; Caso Pierina Paganelli, attesa per il Riesame: depositata una maxi memoria difensiva; RIMINI: Omicidio Pierina, il Riesame decide sulla libertà di Dassilva | VIDEO.

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: la decisione del RiesameIl Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, resterà in carcere ... fanpage.it

Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: il Riesame conferma la misura per la terza voltaResta in carcere Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini, colpita con ... leggo.it

Rimini, processo per il delitto di Pierina Paganelli: in attesa della decisione dei giudici bolognesi oggi saranno ascoltati i periti della Procura. Udienza col fiato sospeso - facebook.com facebook