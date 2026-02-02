Un uomo senegalese, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito una donna con dei pugni e poi ha ferito tre agenti durante un tentativo di arresto a Padova. L’irregolare senza fissa dimora è stato bloccato e portato in carcere. La scena si è svolta in strada, mentre gli agenti intervenivano per fermarlo, lui ha reagito con violenza, provocando lesioni anche ai poliziotti.

Ha preso a calci e pugni in volto una donna e poi ha aggredito un gruppo di agenti che stavano tentando di fermarlo, ferendone tre Un 35enne senegalese è stato arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. L’uomo, irregolare e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali ed è stato collocato in un Cpr in vista di un allontanamento dallo Stato. Gli agenti sono intervenuti nei pressi della stazione dopo la segnalazione del 118 chiamato da un cittadino per soccorrere una 42enne italiana, che presentava escoriazioni agli arti superiori, arrossamento allo zigomo e una ferita sul volto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Padova, pugni a una donna e poi ferisce tre agenti: arrestato senegalese

