Piazza Italia in amministrazione giudiziaria | Capi prodotti da terzisti che sfruttavano

Il Tribunale di Firenze ha deciso di mettere sotto amministrazione giudiziaria Piazza Italia, una delle catene di abbigliamento più conosciute in Italia. La decisione arriva dopo un’indagine della Procura di Prato, che ha scoperto come alcuni capi venduti nelle boutique fossero stati prodotti da terzisti sfruttati. La società, con sede a Nola, rischia ora di perdere il controllo sulla gestione, mentre le autorità cercano di fare luce sulle condizioni di lavoro dei dipendenti coinvolti.

Il Tribunale di Prevenzione di Firenze ha emesso, su richiesta dell a Procura di Prato un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione dell' Amministrazione giudiziaria nei confronti di Piazza Italia Spa, società per azioni, con sede legale a Nola (in provincia di Napoli), molto nota nel mercato, con punti vendita presenti in tutto il territorio nazionale. Esternalizzava a terzisti che sfruttavano. Dal 2022 a oggi, secondo la Procura di prato, Piazza Italia ha esternalizzato una parte significativa della propria produzione di capi di abbigliamento, avvalendosi dell'attività svolta da due imprese radicate in Prato, (Infinity Design di Tang Xiyan e Chic Girl s.

