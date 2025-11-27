Nodo Enfiteusi l' Amministrazione comunale pensa a un' azione giudiziaria

SAN MICHELE SALENTINO - L'Amministrazione comunale di San Michele Salentino, dopo l'ultima seduta del Consiglio comunale in cui ha approvato una importante variazione di bilancio, informa la cittadinanza che si sta valutando l'opportunità di avviare un'azione giudiziaria nei confronti dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nodo Enfiteusi, l'Amministrazione comunale pensa a un'azione giudiziaria

