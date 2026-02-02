Piazza Dante | grande partecipazione all’evento per l’iscrizione alle Scuole Comunali e Statali

Questa mattina Piazza Dante si è riempita di genitori e studenti. Dalle 10 alle 14 si è svolto un evento dedicato alle iscrizioni nelle scuole comunali e statali. Molti si sono avvicinati agli stand per ricevere informazioni e chiarimenti sulle scadenze imminenti. La partecipazione è stata alta, segno che l’appuntamento ha attirato l’attenzione di tante famiglie in vista dell’avvio dell’anno scolastico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolto oggi, dalle ore 10 alle 14, in Piazza Dante, un evento promozionale dedicato all'iscrizione alle Scuole Comunali e Statali, con l'obiettivo di informare e orientare famiglie e studenti in vista delle prossime scadenze scolastiche. L'iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di istituti scolastici provenienti da tutta la città, che hanno allestito stand informativi e distribuito materiale illustrativo sull'offerta formativa dei diversi percorsi di studio. All'evento erano presenti l' Assessore all'Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano e il Consigliere comunale aggiunto Jeganesan Savary Ravendra, che hanno sottolineato l'importanza di iniziative di prossimità come questa per garantire un'informazione chiara, accessibile e inclusiva sul sistema scolastico pubblico.

