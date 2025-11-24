Rilevazione Dati Generali 2025 2026 scuole statali non statali Cpia fino al 16 gennaio 2026 Nota MIM

La RilevazioneDati generali” è prevista dal Piano Statistico Nazionale e rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta. Indicazioni per Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici. Nota del Ministero con le istruzioni.  L'articolo Rilevazione “Dati Generali” 20252026 scuole statali, non statali, Cpia fino al 16 gennaio 2026. Nota MIM . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

