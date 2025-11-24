Rilevazione Dati Generali 2025 2026 scuole statali non statali Cpia fino al 16 gennaio 2026 Nota MIM

La Rilevazione “Dati generali” è prevista dal Piano Statistico Nazionale e rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta. Indicazioni per Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici. Nota del Ministero con le istruzioni. L'articolo Rilevazione “Dati Generali” 20252026 scuole statali, non statali, Cpia fino al 16 gennaio 2026. Nota MIM . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Alle ore 19,00 di domenica 23 novembre 2025 è stata resa nota la seconda rilevazione dati sull'affluenza alle urne nei comuni della BAT nel primo giorno utile delle elezioni... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Grande partecipazione al 55° webinar ANAV dedicato alla rilevazione dati per il Rinnovo 2025 ccnl autoferrotranvieri vaicolbus.it/2025/11/17/gra… via @ Vai su X

Rilevazione “Dati generali”, c’è obbligo di risposta per le scuole: compilazione sul SIDI dal 25 novembre al 16 gennaio – NOTA - A partire dal 25 novembre e fino al 16 gennaio 2026 è richiesta, alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado, statali e non statali, e ai Centri per l’istruzione degli adulti (Cpi ... Secondo tecnicadellascuola.it

Rilevazione “Dati Generali” 2025/2026 scuole statali, non statali, Cpia fino al 16 gennaio 2026. Nota MIM - La Rilevazione “Dati generali” è prevista dal Piano Statistico Nazionale e rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta. Lo riporta orizzontescuola.it