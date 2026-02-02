Piantedosi è una furia | A Torino chiara matrice eversiva I ‘pacifici' hanno coperto i violenti

Il ministro Piantedosi non ha nascosto le sue parole: a Torino, ha parlato di una “chiara matrice eversiva” dietro il corteo di protesta. Secondo lui, i cosiddetti pacifici avrebbero coperto i violenti, e le forze dell’ordine devono intervenire con strumenti adeguati. La sua posizione è forte, e il dibattito sulla sicurezza in città si riaccende.

"Finalità e metodi di quel corteo hanno una evidente matrice eversiva e, quindi, potenzialmente terroristica, che va affrontata con strumenti adeguati". Non usa mezzi termini il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'intervista a 'La Stampa' parlando dei disordini durante la manifestazione di sabato scorso a Torino per Askatasuna. "Il filtro preventivo avrebbe potuto essere rafforzato dalla possibilità di praticare il fermo di polizia per almeno 12 ore, misura che abbiamo previsto tra le norme da approvare - aggiunge -. È rivolta proprio a bloccare preventivamente soggetti di cui già si conoscono intenzioni e attitudini".

